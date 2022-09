Caso Eitan, il nonno si presenta in tribunale a Pavia per l’interrogatorio: è accusato del rapimento del nipote

Il nonno materno di Eitan Biran, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone del 23 maggio dell’anno scorso dove morirono 14 persone, si è presentato al Tribunale di Pavia per l’interrogatorio. Shmuel Peleg è accusato di sequestro di persona aggravato, sottrazione e trattenimento di minore all’estero e appropriazione indebita di passaporto. Secondo le indagini, concluse lo scorso luglio, Peleg avrebbe sottratto Eitan dalla tutrice dell’epoca, la zia paterna Aya Biran, portandolo con sé in Israele. Era l’11 settembre 2021 e lì ci è rimasto per tre mesi, fino a quando il Tribunale di Tel Aviv non ha deciso di farlo tornare in Italia. Con il nonno 59enne Peleg, al momento del rapimento, c’era anche l’autista 50enne Gabriel Abutbul Alo. Considerato complice, era stato arrestato a Cipro ed estradato in Italia. Lo scorso giugno è stato interrogato e poi scarcerato, ma con il divieto di dimora nei luoghi prossimi a Milano e Pavia, dove il bambino ora vive.

