Carlo Calenda e il suo parody account su Twitter: «Ma costruire un inceneritore nel giardino di Fratojanni è una buona idea»

Si chiama Calo Carlenda ed è un parody account su Twitter del leader di Azione. Ha iniziato a settembre 2022 e a quanto pare il vero Calenda non disprezza poi tanto. Per lo meno per quanto riguarda le proposte sull’energia. «Nei primi 100 giorni del governo Draghi bis, ci impegniamo ad attivare il rigassificatore di Piombino e a costruire un inceneritore nel giardino di Fratoianni», ha scritto il fake account. Il riferimento è al segretario di Sinistra Italiana, che spesso si scontra con l’ex ministro dello Sviluppo. E la risposta del vero Calenda non si è fatta attendere: «Attenti è un fake account. Prendo però nota della risposta positiva alla possibile localizzazione del termovalorizzatore di Roma. Presenteremo mozione in tal senso in Consiglio Comunale».

