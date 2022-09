La morte della regina fa il giro del mondo, la notizia sulle home dei siti internazionali – Le foto

Un evento che si è imposto nelle homepage dei giornali in diversi Paesi, dagli Stati Uniti alla Cina

Poche figure istituzionali dell’era moderna godono della stessa fama e dello stesso riconoscimento internazionale che esistono intorno a quella della Regina Elisabetta II. Per più di 70 anni al trono di uno dei Paesi più influenti del mondo, Lillibet ha visto passare la storia durante il suo regno, da Churchill a Brexit. In mezzo, anche l’investitura di 15 primi ministri. La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo in pochi minuti e ha catalizzato l’attenzione dei maggior giornali internazionali.

Regno Unito

Per tutto il giorno i giornali britannici hanno seguito gli sviluppi della salute della regina, dopo le prime informazioni che davano il suo stato molto aggravato. Le aperture del Guardian, Times e Telegraph sono tutte dedicate alla sovrana.

The Telegraph

The Guardian

The Times

Usa

Anche negli Stati Uniti – colonia inglese fino al 1776 – Elisabetta si prende le prime pagine. Qui il New York Times e il Washington Post, che titolano allo stesso modo.

The New York Times

The Washington Post

India

Anche in un’altra ex colonia, l’India, la notizia è la prima ad apparire su due dei giornali più letti. Il Times of India e il Danik Bashkar.

Times of India

Danik Bashkar

Francia e Spagna

In Francia, le Figaro trasmette uno speciale in diretta sulla regina, mentre in Spagna El Paìs propone una breve biopic di tre minuti.

Le Figaro

El Paìs

Cina

Elisabetta non appare, invece, sul People’s Daily, il principale quotidiano cinese, controllato dal governo centrale.

People’s Daily

