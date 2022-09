L’annuncio commosso sulla Bbc della morte della regina – Il video

Come previsto dall’operazione London Bridge, al momento della morte della Regina Elisabetta II, pochi minuti fa, tutti i programmi della Bbc, l’emittente nazionale del Regno Unito, sono stati interrotti per dare la notizia del decesso. «La Regina è morta pacificamente questa sera a Balmoral» annuncia il presentatore Huw Edwards ripetendo le informazioni due volte. Alle sue parole è seguita una breve presentazione della regnante, che per 70 anni ha occupato il trono del Regno Unito. Le condizioni di Elisabetta sono peggiorate progressivamente nella giornata di oggi, tanto che alcuni sostengono fosse già morta ore fa. L’indizio che viene menzionato è un sussurro mentre la Bbc trasmetteva la cronaca degli ultimi momenti della regnante. «The London Bridge has fallen» (il Ponte di Londra è caduto) si sentirebbe dire a un operatore sottovoce. La frase è il codice previsto dal piano speciale che ha avuto inizio con il decesso della più longeva regina del Paese.

