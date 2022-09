L’omaggio della Principessa Anna alla Regina Elisabetta: «È stato un onore essere sempre vicino alla mia carissima Mamma, fino all’ultimo»

La principessa Anne, l’unica figlia femmina della Regina Elisabetta e del principe Filippo, ha voluto rendere un omaggio alla sua «carissima Mamma». Seppur utilizzando i canali ufficiali della Royal Family, la principessa Anne ha abbandonato i protocolli reali e si è lasciata andare a un intimo e affettuoso ricordo della madre: «Ho avuto la fortuna di condividere le ultime 24 ore della vita della mia carissima Mamma. È stato un onore e un privilegio accompagnarla nei suoi ultimi viaggi». In una dichiarazione pubblicata sul sito della Famiglia reale, la principessa Anna ha ricordato le ultime ore di vita della Regina Elisabetta, ringraziando le persone che si sono raccolte attorno alla Royal Family, così come a suo fratello Charles, divenuto re Carlo III.

Assistere all’amore e al rispetto dimostrati da tanti in questi viaggi è stato incredibile ed edificante.

Condivideremo tutti i suoi ricordi unici. Ringrazio tutti coloro che condividono il nostro senso di perdita.

Forse ci è stato ricordato quanto abbiamo dato per scontato la sua presenza e il suo contributo alla nostra identità nazionale.

Sono anche molto grata per il sostegno e la comprensione offerti al mio caro fratello Charles, mentre accetta le responsabilità aggiuntive di diventare il Re.

A mia madre, la Regina, grazie.