No! Questo gruppo di ballerini irlandesi non sta festeggiando la morte della Regina Elisabetta II

Lo scorso 8 settembre la regina Elisabetta II è morta dopo 70 anni e 214 giorni passati sul trono del Regno Unito. Un evento dalla portata epocale, che non ha mancato di offrire carburante alla macchina della disinformazione. Il video di un balletto, in particolare, ha iniziato a circolare con una didascalia fuorviante.

Per chi ha fretta:

Un video che circola sui social ritrae un gruppo di ballerini che si scatenano nello spazio antistante Buckingham Palace

Secondo alcuni utenti, i suoi protagonisti sono irlandesi che esultano per la morte della regina Elsabetta II

In realtà la prima pubblicazione del video risale allo scorso gennaio, e non ha dunque nulla a che vedere con il decesso della sovrana

Analisi

Un gruppo di ragazzi esegue una coreografia davanti al Buckingham Palace, al ritmo di Another one bites the dust dei Queen. Lo stacchetto, che dura appena 30 secondi, è stato catturato in una clip che ha iniziato a essere condivisa dopo la morte della regina Elisabetta II. «Gli Anons irlandesi festeggiando la morte della strega!! 1776 Q», scrive ad esempio questa utente, arricchendo la didascalia del video con una carrellata di emoji che spaziano dai popcorn ai festoni. «I Patriots sui social media, oggi. Gli irlandesi non gliele mandano a dire: Assange….Scozia, Trump….Scozia, Kennedy….Scozia. Il Tempo dell’Adunanza dei Guardians. Io ho sempre adorato Maria Stuarda, regina di Scozia», è il criptico messaggio di quest’altra.

In realtà, però, il balletto non è stato realizzato per festeggiare la morte della sovrana. Per capirlo basta concentrarsi sul nome dell’utente di TikTok che per primo l’ha postato: vediamo che la fonte originale della clip sul social è registrata come @_cairde, ed è l’account verificato di un gruppo di ballo irlandese. Hanno pubblicato molti video che li vedono danzare davanti a monumenti internazionali, tra cui Times Square, la Casa Bianca e la Torre Eiffel. Basta andare a cercare il video in questione sul loro profilo per risalire alla data della sua prima condivisione: 18 gennaio 2022. Il video era stato pubblicato sotto forma di risposta a un altro utente, che aveva commentato un altro video del gruppo che balla a Trafalgar Square con la richiesta: «Potreste andare fuori Buckingham Palace, sarebbe davvero fantastico». Il giorno dopo, la stessa clip è stata condivisa anche su Twitter.

Conclusioni

La notizia secondo cui un gruppo di ballerini irlandesi si sarebbe radunato fuori dal Buckingham Palace per festeggiare la morte della regina è falsa. La clip che ritrae la breve coreografia risale allo scorso gennaio, mesi prima del decesso della sovrana.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: