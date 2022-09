Contestazioni ai comizi di Fratelli d’Italia, Meloni attacca la ministra dell’Interno: «Lamorgese non sa fare il suo lavoro»

Caserta, sette giorni dal voto del 25 settembre. Durante un comizio di Fratelli d’Italia, alcuni contestatori hanno esposto dei cartelli ironici, rivisitando lo slogan scelto dal partito per la campagna elettorale: «Pronti ad approvare il ddl Zan», oppure, «pronti a legalizzare la cannabis». Giorgia Meloni, dal palco, si è scagliata contro i «provocatori» e ha accusato la ministra dell’Interno. «Loro si divertono così, non hanno niente da fare, sono figli di papà. Stavano sulla barca di papà fino al primo settembre, noi siamo stati in piazza pure ad agosto. Ad ogni nostra manifestazione c’è sempre un gruppo di contestatori che arriva, vi ringrazio che non rispondete. Si sta cercando l’incidente, Lamorgese conferma di non saper fare il suo lavoro. Ma si attaccano, noi siamo di un altro livello». Meloni ha lamentato le ingerenze di manifestanti durante i suoi comizi. «Vergogna. Stasera chiamerò la ministra dell’Interno e le chiederò se si può fare una campagna elettorale così. Perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza, ma ora penso sia una cosa fatta a posta. Si sta cercando l’incidente».

