Salvini e Meloni (ancora) divisi sullo scostamento di bilancio. Lega: «Necessario». FdI: «Non è la soluzione»

Botta e risposta nel centrodestra sullo scostamento di bilancio per affrontare, tra l’altro, il caro-energia e far fronte all’emergenza bollette. A quattro giorni dal voto, Matteo Salvini – a 24 mattino su Radio 24 – va all’attacco di Draghi sostenendo nuovamente come sia necessario uno scostamento di bilancio. «Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c’è di un nuovo intervento», afferma il leader della Lega, che rincara: «Chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia: vale per Fratelli d’Italia e per il Pd». Immediata la replica di Giorgia Meloni per la quale lo scostamento del pareggio di bilancio «Non è la soluzione». «È un pozzo senza fondo perché – continua la leader di Fratelli d’Italia a Rtl 102.5 – sono soldi che regaliamo alla speculazione». Il punto di arrivo per Meloni è «il disaccoppiamento dei costi di gas ed energia, che è un misura strutturale». Silvio Berlusconi tenta, invece, di mediare le posizioni degli alleati. «Metteremo tutte le risorse necessarie contro il caro-bollette e credo – continua il leader di Forza Italia a Mattina 5 – sia possibile farlo con le risorse di cui disponiamo. Non permetteremo a nessun costo e in nessun caso che gli aumenti dell’energia si scarichino sulle bollette pagate da imprese e famiglie» e questo intervento, secondo Berlusconi, si farà «se possibile anche, e io lo credo, evitando uno scostamento» di bilancio. Ma se alla fine scostamento dovrà essere, ha spiegato, «lo concordiamo con l’Ue».

