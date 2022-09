Meloni sul ritorno di una pandemia: «Non piegheremo più le nostre libertà ad apprendisti stregoni» – Il video

«Libertà vale anche per come intendiamo affrontare l’eventuale ritorno di una pandemia. Noi non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale. Il “modello Speranza” ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e, allo stesso tempo, i più alti tassi di contagio e di mortalità». Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco di piazza del Popolo a Roma, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale organizzato del centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre. E la leader di FdI assicura: «Non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni, difenderemo il diritto alla salute insieme ai valori fondamentali della nostra civiltà».

