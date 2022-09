Berlusconi a pranzo dopo il voto: «Voglio più voti della Lega. Salvini? Non ha mai lavorato» – Il video

Ha promesso di organizzare una cena nella sua villa di Arcore se Forza Italia supererà il 10% al termine dello spoglio delle schede delle elezioni politiche in corso oggi, 25 settembre. E Silvio Berlusconi, dopo aver votato nel seggio nel centro di Milano, si è intrattenuto con la compagna Marta Fascina e alcuni collaboratori per un aperitivo. Durante la pausa, il Cav si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni, riprese in esclusiva da Repubblica, in cui afferma di essere «convinto che Forza Italia supererà la soglia del 10%». Ma Berlusconi si lascia andare, e parla chiaro: «Voglio più voti della Lega». Il leader azzurro, pur osservando che FI e Carroccio «vanno d’accordissimo», perché «con Matteo Salvini, che è una brava persona, ho nutrito un’amicizia fruttuosa», aggiunge che però il leader leghista abbia bisogno «di essere un po’ inquadrato, perché non ha mai lavorato». Insomma l’obiettivo, o comunque l’auspicio, di Silvio Berlusconi è quello di «fare il regista del nuovo governo». E pensare che sono passate meno di 72 ore da quando il centrodestra “unito”, alla presenza del Cav, della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, del segretario della Lega Salvini, e di Maurizio Lupi in rappresentanza della lista Noi per l’Italia, ha chiuso la campagna elettorale dal palco di piazza del Popolo a Roma, sotto lo slogan «Insieme per l’Italia». Insieme forse, dipenderà dai risultati finali. Ma la sedia del regista pare essere già stata prenotata.

