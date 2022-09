Exit poll, centrodestra tra il 43 e il 47%, centrosinistra tra il 25 e il 29%, M5s 13,5-17,5%

In vantaggio la colazione del centrodestra con una forbice tra il 43% e il 47%, dietro il centrosinistra tra il 25% e il 29%. Movimento Cinque Stelle supera la Lega con oltre il 15%. Questi secondo Swg una parte degli exit poll delle elezioni politiche che oggi 25 settembre hanno visto i cittadini italiani recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza per la Camera e il Senato. Con un’affluenza del 51,16%, registrata alle 19, in calo di sette punti percentuali rispetto a cinque anni fa, la giornata elettorale si è conclusa alle 23 con un primo quadro di preferenze. Gli exit poll, e cioè quel sondaggio realizzato agli aventi diritti al voto appena usciti dal seggio elettorale, forniscono ora un primissimo quadro della tornata elettorale: Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni si posiziona in una forbice tra il 23% e il 27% delle preferenze, la Lega di Matteo Salvini all’11,5% mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi registra un 7% di consensi. Swg colloca al 20% il Partito Democratico di Enrico Letta, al 15,5% il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Negli exit poll il Terzo Polo con Carlo Calenda e Matteo Renzi ottiene il 7,% dei consensi, Verdi/Sinistra italiana il 3,5%, +Europa con Emma Bonino il 2,5%. Noi con l’Italia di Maurizio Lupi registra l’1,5%, a seguire con l’1% di Democrazia Autonoma di Luigi de Magistris e Luigi di Maio con Impegno Civico sempre all’1%.

Exit Poll per Rai: al centrodestra 227-257 seggi alla Camera, 111-131 alla Senato

Secondo gli exit di Opinio per Rai il centrodestra si conferma la coalizione in vantaggio con una forbice tra il 41-45%: 227-257 seggi alla Camera e 111-131 al Senato. Il centrosinistra ottiene tra il 25,5 e il 29,5%: percentuali che vorrebbe dire un numero di seggi alla Camera a quota 78-98 seggi alla Camera, 33-53 al Senato. Al Movimento Cinque Stelle toccherebbero dai 36 ai 56 seggi alla Camera e 14-34 al Senato con una forbice di consensi ottenuta che viaggia tra il 13,5% e il 17,5%. Azione-Italia Viva di Calenda e Renzi si colloca al 6,5-8,5%, dai 14 ai 25 seggi alla Camera, 4-12 al Senato. Italexit per l’Italia tra lo 0,5% e il 2,5%: numeri che non garantirebbero seggi né al Senato né alla Camera.

ANSA/OPINIO-RAI| Exit poll numeri seggi coalizioni al Senato

ANSA/OPINIO-RAI| Exit poll numero coalizioni al Senato

ANSA/OPINIO-RAI| Exit poll numero seggi coalizioni Camera

