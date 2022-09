Elezioni, l’affluenza alle 12 in lieve calo: alle urne finora il 19%

È del 19,07% il dato dell’affluenza al voto alle 12 secondo il sito del ministero dell’Interno in base alla rivelazione di 7.859 Comuni su 7.904. Alle precedenti elezioni Politiche del 2018, nella stessa ora a recarsi alle urne era stato il 19,43%. In quell’occasione la giornata elettorale si era conclusa con l’affluenza alla Camera del 72,93%, al Senato del 73,05%, con un calo di circa due punti rispetto al voto del 2013. Secondo una prima analisi di Youtrend, a segnare un’affluenza più alta finora sono stati i Comuni con più stranieri residenti (21%) rispetto a quelli con meno (15%). Più alto anche il dato dei centri con meno disoccupati (22%) in confronto a quelli con più residenti senza lavoro (15%).

In aggiornamento

