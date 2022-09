Santanchè doppia Cottarelli, l’eterno Tabacci verso la vittoria a Milano (mentre Di Maio è fuori)

Daniela Santanchè doppia Carlo Cottarelli nella sfida uninominale. Il candidato del centrosinistra, che ha comunque un paracadute nel proporzionale, aveva detto che il suo obiettivo era perdere bene. I numeri per ora gli assicurano la sconfitta. E le sue dimensioni paiono ragguardevoli. Con 753 sezioni su 780 scrutinate la candidata di Fdi raccoglie più di 190 mila voti mentre il suo sfidante si ferma a 101 mila. Mentre la candidata del Terzo Polo Francesca Zaltieri ne porta a casa 28 mila e Umberto Di Franco del M5s arriva a 27 mila. L’eterno ritorno di Bruno Tabacci invece ha successo anche in queste elezioni. Nel collegio Lombardia 1 – UO7 con 305 sezioni su 406 scrutinate il leader che si è alleato con Di Maio (ma a lui è andata male) raccoglie 60 mila voti e ne ha circa 5 mila di vantaggio sullo sfidante Andrea Mandelli. Sempre a Milano per ora Benedetto Della Vedova raccoglie 65 mila voti e il suo concorrente Giulio Tremonti ne prende 53 mila. Un bel problema per l’ex ministro di Berlusconi, che correva anche per un posto nel nuovo governo di Giorgia Meloni.

