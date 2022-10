I combattenti del Battaglione Azov in Turchia incontrano la moglie di Zelensky e abbracciano i familiari – Il video

I combattenti del Battaglione Azov rilasciati dalla Russia in un scambio con un oligarca si trovano in Turchia. E ieri hanno ricevuto la visita della moglie di Zelensky, Olena, e dei loro familiari. «Durante la mia visita in Turchia, ho potuto incontrare i nostri ragazzi di Azov. Si trovano qui sulla base delle condizioni di scambio e oggi il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Yermak è riuscito a organizzare un incontro per loro con le loro famiglie. Ci sono molte emozioni. La strada per questo momento è stata lunga e difficile. Alla fine, hanno potuto abbracciarsi», ha fatto sapere Olena Zelenska.

