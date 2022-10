Salvini al Viminale? «Nessun veto da parte di FDI». In corso l’esecutivo nazionale del partito

Salvini al Viminale sì o no? Per quanto la premier in pectore ci tenga a ribadire che le nomine le fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che le priorità oggi sono altre, la posizione della Lega e del suo leader all’interno del nuovo governo continuano ad agitare la nuova maggioranza. Mentre è in corso la riunione dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia, gli esponenti del partito che ha vinto le elezioni, si lasciando andare a dichiarazioni su Matteo Salvini. A cominciare dal deputato Fabio Rampelli, che ha negato l’esistenza di un veto Salvini sul Viminale: «Tutti hanno una lista della spesa, non credo che questo possa essere rappresentato come un problema. Hanno dato delle indicazioni su cui si discuterà. Nervosismo non c’è – ha aggiunto Rampelli-, l’attenzione legittima del circuito mediatico crea molto più nervosismo di quanto ce ne sia nella realtà». Al deputato fa eco il capogruppo del partito Francesco Lollobrigida, che a proposito della famigerata lista della Lega ha dichiarato: «Giorgia Meloni, nel caso in cui sarà incaricata dal presidente Mattarella di formare un governo, ragionerà nel dettaglio delle persone migliori che possono occupare ruoli di responsabilità e che possano lavorare al meglio per rispondere immediatamente alle esigenze degli italiani e poi in termini strategici, e a come rilanciare la nostra nazione», ha aggiunto Lollobrigida. Mentre Giorgia Meloni, che sta gestendo con molta cautela questa fase di formazione dell’esecutivo, sottolinea la volontà di cooperazione con gli altri leader della maggioranza: «Salvini conferma l’atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo dall’inizio di questa avventura, con l’obiettivo di dare un governo che possa offrire le risposte migliori al Paese».

