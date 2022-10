Deciso il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III: la data ufficiale della cerimonia nell’abbazia di Westminster

Carlo III sarà incoronato re del Regno Unito nell’abbazia di Westminster a Londra sabato 6 maggio 2023. L’annuncio ufficiale è stato reso noto dalla famiglia reale britannica in un comunicato ufficiale, in cui si legge che il primogenito di Elisabetta II verrà incoronato «insieme alla regina consorte», la moglie Camilla Parker-Bowles. Una decisione che era già stata presa dalla regina Elisabetta stessa prima del decesso avvenuto lo scorso 8 settembre, dopo aver manifestato la volontà che la seconda moglie del futuro re accedesse al titolo nobiliare. L’incoronazione avverrà come da tradizione per mano dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Non sono stati forniti particolari dettagli relativi alla cerimonia, ma la famiglia reale ha sottolineato che l’incoronazione «rispecchierà il ruolo che ha il monarca oggi e guarderà al futuro, pur rispettando il legame con lo sfarzo e l’antica tradizione». Viene dunque smentita così l’indiscrezione di Bloomberg, che in un retroscena sosteneva che la cerimonia d’incoronazione si sarebbe svolta il 3 giugno 2023, ossia nel giorno successivo al 70esimo anniversario dell’incoronazione della regina Elisabetta, avvenuta il 2 giugno 1953.

