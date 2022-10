Il capo dei mercenari della Wagner chiede ai deputati della Duma di andare al fronte in Ucraina

Evgenij Viktorovič Prigožin, imprenditore russo strettamente legato a Vladimir Putin, ha chiesto ai deputati della Duma di unirsi ai soldati che combattono in Ucraina. Prigožin, soprannominato il cuoco di Putin perché ha interessi nel settore della ristorazione, è a capo del network di mercenari del Wagner Group. Negli ultimi tempi lui e Kadyrov sono stati dipinti come gli alfieri dell’opposizione al ministro degli Esteri Shoigu. Secondo alcuni report vorrebbero cacciarlo per i rovesci al fronte. Nell’ultima settimana le forze russe hanno compiuto un avanzamento di due chilometri in direzione di Bakhmut, riuscendo quasi ad entrare nella città. Secondo gli 007 britannici è probabile che in queste forze vi siano unità del gruppo privato militare Wagner. Compresi elementi reclutati recentemente nelle carceri russe.

