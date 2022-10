Bombe sul mercato di Donetsk: 7 morti. Kiev accusa: «Mosca ridotta a combattere i civili» – Le foto

Il mercato centrale della città di Avdiivka, nella regione del Donetsk «è stato colpito» questa mattina, 12 ottobre, dagli attacchi dell’esercito russo. Per il momento, nell’esplosione risultano sette civili morti e otto rimasti feriti. Ad annunciarlo è il governatore dell’oblast Pavlo Kyrylenko su Telegram, come riferisce il Kyev Indipendent. «Non c’era una logica militare in questo attacco, solo un desiderio sfrenato di uccidere il maggior numero possibile di persone e spaventare gli altri», ha dichiarato Kyrylenko. «Questa è l’essenza dei russi. Incapaci di resistere all’esercito ucraino, “combattono” con civili disarmati. Chiedo ancora una volta a tutti i residenti della regione di evacuare», ha poi concluso il governatore sui suoi canali social in cui ha condiviso le immagini della del mercato distrutto.

Bombardata (ancora) l’infrastruttura energetica di Kamian

L’infrastruttura energetica del distretto di Kamian, nella regione di Dnipropetrovsk, è stata bombardata nuovamente. Si tratta del terzo giorno consecutivo di raid russi sulla struttura. L’esplosione ha provocato un ampio incendio e distruzioni. A riferirlo è il capo dell’amministrazione militare regionale Valentin Reznichenko, che – citato da Espreso Tv – ha dichiarato: «Un altro attacco alla regione. I terroristi russi hanno colpito strutture di supporto vitale e bombardato l’infrastruttura energetica nel distretto di Kamian. C’è un forte incendio».

TELEGRAM / Pavlo Kyrylenko | Il mercato centrale Avdiivka colpito dagli attacchi russi, Donetsk, 12 ottobre 2022

