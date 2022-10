Il video inedito di Nancy Pelosi durante l’assalto a Capitol Hill: «Se Trump torna qui, lo prendo a pugni»

Ieri si è tenuta l’ultima audizione della commissione d’inchiesta della Camera statunitense che sta indagando sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e sulle responsabilità dell’allora presidente Donald Trump. Un video inedito, condiviso ieri per la prima volta dalla commissione d’inchiesta, mostra la reazione della speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, durante l’attacco al Congresso. I filmati sono stati girati dalla figlia Alexandra, giornalista e documentarista, a Fort McNair, una base dell’esercito a circa 3 chilometri da Capitol Hill dove alcuni membri del Congresso avevano cercato rifugio. I video mostrano soprattutto i tentativi di Pelosi, e del suo staff, di riprendere il controllo della situazione e certificare la vittoria di Joe Biden in Aula. «Ci deve essere un modo – dice la speaker della Camera – Le persone devono avere una certa sicurezza o fiducia nel fatto che il governo possa funzionare e il presidente degli Stati Uniti possa essere eletto».

«Se Trump torna qui, lo prendo a pugni»

A un certo punto, Pelosi viene anche ripresa durante una sua conversazione telefonica con il vicepresidente Mike Pence, che in quel momento si trovava ancora al Congresso. La speaker democratica gli consiglia di non dire a nessuno dove si trovi, mentre fuori da Capitol Hill i sostenitori di Trump urlano slogan come «Impiccate Mike Pence», ritenuto colpevole di non aver appoggiato l’ex presidente nel suo tentativo di invalidare la vittoria di Biden. In un’altra porzione di video, pubblicata in esclusiva da Cnn, Nancy Pelosi viene informata dal suo staff che i servizi segreti hanno convinto Trump a non andare al Congresso. A quel punto, la speaker risponde così: «Se viene, lo prenderò a pugni. Così andrò in prigione e sarò felice».

Foto di copertina: EPA / ALEX WONG | Il video inedito di Nancy Pelosi proiettato ieri per la prima volta durante la commissione d’inchiesta della Camera sui fatti del 6 gennaio

