Bassetti contestato dai No Vax alla presentazione del suo libro: «Assassino, vergognati!» – Il video

Al grido di «assassino» una dozzina di manifestanti ha accolto l’infettivologo Matteo Bassetti al Casinò di Sanremo. Ospite della casa da gioco per la presentazione del libro Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contro i nemici invisibili, Bassetti aveva appena terminato un’intervista con i giornalisti, quando i manifestanti, alcuni parte del fantomatico Comitato di liberazione nazionale, il movimento fondato dai no vax, e altri free vax, che lottano invece per la libertà vaccinale, hanno esposto uno striscione con su scritto: «L’aspirina degli innocenti» e «Le sue dichiarazioni durante la pandemia erano basate sulla scienza o sui bonifici della Pfizer?». Davanti a un nutrito dispiegamento di carabinieri e polizia, uno dei manifestanti ha poi gridato: «Assassino, vergognati: non ci dimentichiamo di te», come mostrano le immagini di Sanremonews. Allontanati rapidamente i contestatori, l’infettivologo è entrato al Teatro dell’opera e, al giornalista che gli ha chiesto una replica, ha dichiarato: «La risposta migliore sono tutte queste persone», riferendosi alla sala piena di spettatori.

