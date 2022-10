É morto l’attore Robbie Coltrane, era stato Hagrid nei film di Harry Potter

É morto a 72 anni l’attore britannico Robbie Coltrane, noto per aver interpretato il mezzo gigante Rubeus Hagrid nei film su Harry Potter. Le condizioni di salute di Coltrane, all’anagrafe Anthony Robert McMillan, erano peggiorate negli ultimi due anni a causa di una malattia che lo aveva profondamente debilitato. L’attore, che aveva recitato anche in due film di James Bond è morto nell’ospedale vicino alla sua dimora di Larbert, in Scozia. Condivide con il collega Michael Gambon il record per aver vinto tre premi BAFTA consecutivi.

