Samantha Cristoforetti rientra sulla Terra, chiuso il portellone della Crew Dragon: l’ammaraggio in diretta – Il video

È iniziato il viaggio della navetta Crew Dragon Freedom che riporterà sulla Terra l’astronauta dell’Esa, Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi della Nasa, Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins. Il viaggio verso “casa” durerà poco più di sette ore, con l’ammaraggio previsto alle 22.50 nell’oceano Atlantico, al largo di Jacksonville, in Florida. Chiuso il portello che separa la navetta dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) che era previsto poco prima delle 16, ora italiana, i quattro astronauti hanno preso posto sui seggiolini della Crew Dragon e dato il via alle operazioni di depressurizzazione, necessarie per garantire che la navetta si sganci lentamente e in sicurezza dalla stazione. E dopo due rinvii causa maltempo, gli astronauti possono ora rientrare sulla Terra. Un rientro definito «sfavillante» dagli esperti del Dipartimento Ambiente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologica, poiché l’attività solare di queste ultime ore potrebbe generare delle spettacolari aurore, regalando così un indimenticabile sfondo al rientro della navetta. Dopo aver omaggiato l’icona di Star Trek, Kathryn Janeway, prima donna alla guida della Flotta Stellare e dopo essersi messa nei panni dell’assistente di volo della PanAm, simulando una scena tratta dal film di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio durante il suo viaggio, la nuova comandante della Stazione Spaziale Internazionale ha salutato lo spazio con dei tweet carichi di nostalgia: «Mi mancherà questo punto di vista», ha scritto AstroSam. E poi: «Vola come me un’ultima volta! Addio e, come sempre, grazie per tutto il pesce!», ha scritto su Twitter, citando il libro di Douglas Adams, Guida galattica per autostoppisti.

