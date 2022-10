Elnaz Rekabi, la scomparsa dell’atleta iraniana che aveva gareggiato senza velo: «L’hanno portata nel carcere di Evin»

L’atleta iraniana Elnaz Rekabi, che aveva sfidato il regime iraniano gareggiando senza velo, è scomparsa. E secondo alcune fonti iraniane sarebbe stata portata nel carcere di Evin. Dove è detenuta anche l’italiana Alessia Piperno. A parlare del caso Rekabi era stata l’edizione persiana della Bbc, che aveva segnalato la scomparsa dell’atleta perché i suoi amici e parenti non riuscivano a contattarla da ieri sera. All’atleta sarebbero stati sottratti passaporto e cellulare e neanche la sua famiglia ha più avuto sue notizie. Iranwire racconta che Rekabi ha gareggiato senza hijab durante i Campionati asiatici della Federazione internazionale di arrampicata sportiva.

Reza Zarei, a capo della federazione iraniana di arrampicata, ha ricevuto l’ordine da Mohammad Khosravivafa, presidente del Comitato olimpico iraniano, di ritirarle il passaporto. Ha promesso all’atleta che se le avesse consegnato il passaporto e il cellulare l’avrebbe riportata in Iran in incognito e senza rischi. Così lei si è separata dalla squadra. Secondo un amico della ragazza lei non ha chiesto asilo politico in altri paesi perché suo marito si trova ancora nel paese. All’atterraggio le autorità iraniane l’hanno trasferita dall’aeroporto alla prigione di Evin. Con il suo arresto, è il ragionamento delle autorità italiane, non ci saranno manifestazioni al ritorno della squadra da Seul.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: