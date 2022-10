Silvio Berlusconi e Carlo Nordio, l’incontro per sciogliere il nodo sul ministero della Giustizia

Il candidato indicato dalla presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni a ricoprire la carica di ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che invece per quella posizione preferirebbe l’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Berlusconi stesso aveva anticipato che l’incontro ci sarebbe stato, e mercoledì 19 ottobre nel Transatlantico alla Camera l’ex magistrato e attuale deputato Nordio ha schivato le domande dei cronisti: «Se incontro Berlusconi? Chiedetemelo più tardi». Detto, fatto: secondo le indiscrezioni, l’incontro sarebbe avvenuto. Al centro, sicuramente, il nodo da sciogliere intorno al ruolo di prossimo ministro della Giustizia. Silvio Berlusconi ha visto anche Matteo Salvini, con il quale ha pranzato a Villa Grande, come confermato anche dalla Lega in una nota ufficiale.

