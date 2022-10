Governo Meloni, tutto pronto per la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi

Prima un incontro riservato tra il presidente del Consiglio uscente e il suo successore, poi la ormai caratteristica cerimonia della campanella, diventata una prassi soltanto dal 1996: Romano Prodi succedeva a Lamberto Dini. Oggi, 23 ottobre, è il giorno del passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, la prima donna che farà risuonare il campanellino d’argento con su incisa la scritta «il presidente del Consiglio dei ministri». Un commesso di Palazzo Chigi, in guanti bianchi, porterà la campanella appoggiata su un vassoio – anch’esso di argento – nella Sala dei Galeoni. Il capo dell’esecutivo uscente l’afferrerà e passerà a Meloni. Stretta di mano e sorrisi, a favore di telecamera, davanti alle tre bandiere: quella europea, quella italiana e lo stendardo che simboleggia il governo. Poi, per gli ultimi scampoli della sua presidenza, Draghi sarà accompagnato lungo lo Scalone d’Onore, dove riceverà il congedo di tutto il personale di Palazzo Chigi, affacciato alle finestre, e gli onori militari. Alle ore 12, invece, inizierà il primo Consiglio dei ministri presieduto da Meloni. La riunione dovrebbe durare poco, ma sarà fondamentale per nominare Alfredo Mantovano sottosegretario alla presidenza del Consiglio con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri.

