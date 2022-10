Accoltellati a Milano, le immagini dell’incubo nel supermercato: la furia col coltello e il panico dei clienti – Il video

Le immagini diffuse dal Tg1 mostrano le registrazioni delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso gli attimi in cui Andrea Tombolini ha scatenato il caos nel Carrefour di Assago

Con un video esclusivo, il Tg1 delle 20 ha mostrato le immagini dell’aggressione nel centro commerciale di Assago, da parte di Andrea Tombolini, in cui una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Nel video delle telecamere di sorveglianza si vede il 46enne, giacca a vento e marsupio a tracolla, entrare nel supermercato Milanofiori, alle porte del capoluogo lombardo, alle 18.35 e iniziare a vagare tra le corsie in cerca di qualcosa, finché trova lo scaffale degli utensili da cucina dove si dirige per prendere il coltello con cui ha aggredito le sei vittime, uccidendo un dipendente del centro commerciale. Poi il momento dell’aggressione: Tamburini, infatti, si scaglia contro un gruppo di clienti, prima di essere arrestato dai carabinieri. È stato lo stesso 46enne a confessare al pm di Milano, Paolo Storari, di pensare «di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia».

