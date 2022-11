Roma, gli ambientalisti bloccano di nuovo il GRA: gli automobilisti provano a sgomberarli a spintoni – Il video

Un nuovo blitz degli ambientalisti sul Grande Raccordo Anulare di Roma viene sgomberato dagli automobilisti furiosi. Le immagini di Local Team stamattina hanno mostrato un nuovo blocco sul raccordo da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Ma nel filmato si vedono anche gli automobilisti che trascinano via i manifestanti con tanto di insulti («Cogl…!». «Ci dovete mandare a lavorare», «fateci passare, abbiate pietà») e contumelie nei loro confronti. Il blocco è stato parzialmente sgomberato prima dell’arrivo dei vigili dagli stessi automobilisti, come era successo in un’altra occasione. Poi è ripreso.

