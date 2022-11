Donald Trump pronto a correre di nuovo per la Casa Bianca, l’indiscrezione: l’annuncio della candidatura dopo le Midterm

Donald Trump si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti e l’annuncio arriverà dopo le Midterm 2022. L’indiscrezione arriva da Reuters, che cita tre stretti – e anonimi – consiglieri del tycoon americano. Dopo la vittoria nel 2016 contro Hillary Clinton e la sconfitta quattro anni dopo contro Joe Biden, Trump si candiderà per la terza volta, con l’obiettivo di conquistare la Casa Bianca nel 2024. Ma in politica, e soprattutto in quella americana, la tempistica è molto importante ed è per questo che Trump sta tempestando di telefonate i suoi consulenti e valutando ogni possibile scenario per capire quale sia il momento migliore per l’annuncio. La strategia decisa, pare, è quella di giocare di anticipo rispetto ai suoi avversari e presentarsi come candidato già tra qualche settimana, dopo le elezioni di metà mandato che si terranno negli Usa martedì 8 novembre, e che probabilmente daranno un esito favorevole ai Repubblicani. Trump vorrebbe quindi essere pronto a capitalizzare il successo elettorale del Gop, così dice chi gli è accanto, e presentarsi agli elettori due anni prima delle presidenziali 2024. «Credo che voglia sbrigarsi, e annunciarlo prima del Thanksgiving – giovedì 24 novembre – gli darà un grande vantaggio sui suoi avversari», spiega la fonte a Reuters.

