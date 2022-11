Covid, in calo indice Rt e incidenza: nessuna regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss

Incidenza e indice di contagio Rt in calo. E nessuna regione a rischio alto. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. La bozza evidenzia che l’incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti è pari a 283, contro i 374 della settimana precedente. L’indice Rt medio sui casi sintomatici è invece pari a 0,95, con un range che va dallo 0,86 all’1,11. La settimana scorsa si trovava a 1,11. Ora è inferiore al livello di soglia pandemica. In compenso il tasso di occupazione di pazienti Covid in terapia intensiva sale al 2,4% contro il 2,2% della settimana scorsa. Scende invece l’occupazione delle aree mediche: 10,4% contro il 10,8% di sette giorni fa. Con questi numeri nessuna regione è a rischio alto, mentre quattro sono classificate a rischio moderato e le altre 17 a rischio basso. La bozza del monitoraggio aggiunge che otto regioni e province autonome riportano almeno una allerta di resilienza. Una regione riporta molteplici allerte di resilienza.

