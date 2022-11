Roma, la manifestazione per la pace al via. Conte: «Siamo la maggioranza silenziosa» – Foto e video

Sindacati, associazioni e cittadini in marcia per la pace. Oggi, 5 novembre, va in scena a Roma, da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, la grande manifestazione indetta dalla piattaforma di associazioni “Europe for Peace-Cessate il fuoco subito”, per chiedere la fine di tutte le ostilità e le guerre. Il corteo, promosso tra gli altri da Cgil, Cisl e Uil, Arci, Acli, Anpi, Comunità di Sant’Egidio, Libera, Emergency, era stato annunciato da Giuseppe Conte un mese fa. Nonostante la presenza di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, l’evento si propone privo di bandiere: il leader pentastellato aveva esortato, lo scorso 7 ottobre, anche gli elettori del centrodestra a unirsi alla causa. «La pace non ha colori», aveva spiegato aggiungendo la sua volontà di vedere in piazza «una manifestazione aperta a tutti i cittadini che nutrono forte preoccupazione per il crinale che il conflitto in Ucraina sta prendendo, esponendoci al rischio nucleare. Mentre il tema di un negoziato di pace sembra relegato sullo sfondo».

All’appuntamento fissato alle 12 in piazza della Repubblica, a Roma, si è presentata una folla di persone che chiede a gran voce lo stop al conflitto militare in Ucraina. In molti hanno raggiunto la Capitale da fuori: Trani, Milano, Bologna. In alto, a fianco delle bandiere arcobaleno, sventolano alcune sigle: quelle dei sindacati confederali, ma anche Emergency, la Comunità di Sant’Egidio, Arci.

Uno striscione con su scritto ‘pace’ in dieci lingue e tante bandiere arcobaleno si trova in piazza della Repubblica, da dove partirà il corteo Europe for peace, promosso da sindacati, oltre 500 sigle di associazioni e organizzazioni.

Alcuni manifestanti stanno intonando “Bella Ciao”. In piazza molti giovani e bandiere dell’Ucraina. Tra i primi ad arrivare Giuseppe Conte. «Oggi qui non ci sono bandiere ma cittadini che dicono al governo che vogliamo il negoziato di pace, che la strategia finora seguita non funziona: qui c’è la maggioranza silenziosa del paese», ha detto il leader M5s al suo arrivo in piazza. E ancora: «Il ministro Crosetto ha annunciato che sta preparando il sesto invio. Bene, noi gli diciamo che visto che è stata votata una risoluzione che impone al governo di avere un confronto in Parlamento, non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento».

Foto e video di Ludovica Di Ridolfi per Open

