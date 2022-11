Migranti, Ocean Viking via da Catania dopo due giorni: la Francia offre porto di Marsiglia. «Saranno fatti sbarcare tutti»

La nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée è diretta verso il porto di Marsiglia in Francia. A riferirlo è Ansa che cita fonti del ministero dell’Interno francese. Ferma da oltre due giorni nel porto di Catania, la nave ha ripreso la navigazione in direzione Ovest. Il governo francese avrebbe stimato l’arrivo dell’imbarcazione entro giovedì 10 novembre: «Lo sbarco si svolgerà sotto la supervisione della prefettura – spiegano fonti del ministero dell’Interno francese all’Ansa – Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo. Ci stiamo preparando come se la nave dovesse arrivare nelle prossime ore. Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare domanda di asilo». Questa mattina, la segretaria di Stato agli Affari europei, Laurence Boone, aveva sottolineato – tramite un tweet – «La necessità di applicare le regole del diritto internazionale riguardo le navi umanitarie, tra cui la Ocean Viking», ma anche «ricordato che la Francia è al fianco dell’Italia nel quadro del meccanismo di solidarietà europeo». Anche il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin pochi giorni fa aveva esortato l’Italia a rispettare il «diritto internazionale» in materia di immigrazione, mentre Jean-Christophe Combe – il ministro della Solidarietà francese – aveva ribadito a France Info che la Francia «è pronta ad accogliere i migranti se l’Italia autorizzerà lo sbarco» della Ocean Viking.

La trattativa Roma-Parigi

Dietro la decisione del governo francese di accogliere la Ocean Vicking ci sarebbe stato un accordo preso in un colloquio avvenuto ieri sera7 novembre tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Fonti del ministero dell’Interno rivelano che l’Italia «è rimasta ferma sulle sue posizioni», così come avvenuto anche oggi pomeriggio nel colloquio tra il ministro Matteo Piantedosi e il suo omologo francese Gerald Darmanin. Esulta il vicepremier italiano Matteo Salvini alla notizia della disponibilità della Francia di accogliere la nave di Sos Mediterranée. Sui social, il leader della Lega ha commentato: «Bene così. L’aria è cambiata». Intanto dal Pd è partita la richiesta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi perché riferisca al Senato quel che sta accadendo ai migranti nei porti siciliani. Una possibile informativa del capo del Viminale potrebbe svolgersi tra giovedì 10 novembre e o martedì 15.

MARINE TRAFFIC / La posizione della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée

«Su Ocean Viking situazione disperata»

L’aggravarsi della situazione dei sopravvissuti a bordo dell’Ocean Viking ha costretto dunque le autorità a prendere decisioni in tempi rapidi. Questa mattina, martedì 8 novembre, l’equipaggio dell’imbarcazione aveva lanciato un allarme sulle condizioni «disperate» dei naufraghi. «Ci sono 234 persone, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati, il più piccolo ha tre anni. Le donne sono 15. La nave è in attesa in mare da 20 giorni, abbiamo fatto più di 30 richieste alle autorità per un porto sicuro. Diciassette persone hanno bisogno di diagnosi a terra, 3 di essere ospedalizzate, una ha la polmonite e non risponde agli antibiotici», aveva detto il portavoce di Sos Mediterranée, Francesco Creazzo parlando ai cronisti nel modo del porto di Catania.

