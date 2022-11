Roma, duetto a sorpresa tra il sindaco Gualtieri e Vasco Rossi sulle note di “Albachiara” – Il video

Pomeriggio rock nell’ufficio del sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio a Roma. Prima della consegna della Lupa d’Oro a Vasco Rossi, il rocker di Zocca si è intrattenuto con il sindaco romano nel suo ufficio. Durante l’incontro, Gualtieri ha imbracciato la sua chitarra e, accompagnando la voce del Blasco nazionale, ha dato il via a un inedito e sorprendente duetto sulle note dell’intramontabile Albachiara. Successivamente, si è svolta la cerimonia di consegna del premio. Un’occasione per rendere omaggio all’artista che quest’anno ha avuto il maggior seguito durante i suoi concerti in Italia, che hanno portato sotto il palco circa 701.000 spettatori in tutta Italia. Il Blasco ha dedicato il premio al padre: «Vendeva frutta al mercato e partiva alle tre di notte per andare a Roma: non ha visto la straordinaria avventura che ho fatto, ha visto solo il prima. Sono orgoglioso di lui». Gualtieri, dopo aver consegnato il riconoscimento a Vasco Rossi, ha twittato: «È stato un onore accogliere in Campidoglio Vasco Rossi, mito intramontabile della migliore musica italiana. Il tributo della Lupa capitolina è l’omaggio della città per le emozioni uniche che le sue canzoni ci hanno regalato in tanti anni di carriera. Grazie Vasco, Roma ti vuole bene!».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: