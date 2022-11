«I’m sorry»: Meloni interrompe la conferenza stampa per annunciare la liberazione di Alessia Piperno – Il video

«Il segretario generale Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Come avrete saputo Alessia Piperno sta tornano a casa». Così la premier Giorgia Meloni ha annunciato, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato, la liberazione della giovane che da settimane era detenuta in Iran. «Volevo ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso per riportare a casa questa ragazza», ha commentato la presidente del Consiglio, che ha concluso il suo annuncio rivolgendosi a Stoltenberg: «I’m sorry».

