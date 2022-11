Le attiviste del clima tentano di incollarsi al quadro di Warhol (ma la colla fa cilecca) – Il video

Succede alla Galleria Nazionale di Camberra in Australia

Il tentativo di incollarsi al quadro di Andy Warhol “Campbell’s soup” da parte di due attiviste del clima australiane non è andato a buon fine. Perché la performance che doveva andare in scena alla Galleria nazionale di Canberra è stato abbandonato ieri dopo che le due donne avevano usato colla di scarsa qualità che tardava a consolidarsi. L’azione è stata condotta da un gruppo chiamato “Stop fossil fuel subsidies Australia”, che si oppone alle sovvenzioni delle energie fossili. Il mese scorso tre attivisti del gruppo Extinction Rebellion sono stati arrestati a Melbourne dopo che due di loro si sono incollate alla copertura protettiva del quadro “Massacro in Corea” di Pablo Picasso nella National Gallery di Victoria.

