Ucraina, la minaccia di Medvedev: «Non abbiamo ancora utilizzato tutto il nostro arsenale»

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa è tornato a parlare dal suo canale Telegram. «La Russia, per ovvie ragioni condivise da persone ragionevoli, non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili mezzi di distruzione. E non ha colpito tutti i possibili obiettivi nemici situati negli insediamenti. E non solo per la nostra innata gentilezza. Ogni cosa a suo tempo», si legge nel messaggio diffuso da Dmitry Medvedev. Ancora una volta, l’ex presidente russo sventola la minaccia nucleare contro l’Ucraina e i suoi alleati. Nel lungo posto condiviso in rete, Medvedev ha ripetuto la versione russa sulla guerra contro l’Ucraina: «Ricordiamo che è la Russia a proteggere i suoi cittadini, che stiamo riconquistando territori che erano originariamente russi. E ricordiamo che noi stiamo cercando di salvare il più possibile le vite dei nostri militari e civili», scrive alludendo alla ritirata da Cherson, «mentre i nostri nemici no. E qui sta la nostra grande differenza morale con loro».

Foto di copertina: EPA/ALEXEI NIKOLSKY / KREMLIN POOL / SPUTNIK

Continua a leggere su Open

Leggi anche: