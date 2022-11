Mtv Europe Music Awards 2022, niente da fare per i Maneskin. I Muse trionfano nella categoria Best Rock – Il video

Niente da fare per i Maneskin agli Europe Music Awards 2022 di Düsseldorf, in Germania. La band romana aveva trionfato nella categoria Best Rock durante l’edizione degli EMAs a Budapest nel 2021. Ma quest’anno il premio per la categoria Best Rock è andato ai Muse. Il trio del Devon, considerato da oltre un decennio tra le migliori band rock in attività da vedere dal vivo, è infatti tornato sulle scene dopo quattro anni di pausa, con il nuovo album Will of the People, sbaragliando tutta la concorrenza. Ma non solo. La band romana era candidata anche nella categoria Best Italian Act, che è stata vinta dai Pinguini Tattici Nucleari, battendo la concorrenza di Blanco, Ariete, Elodie e, per l’appunto dei Maneskin. La band della bergamasca, tra sorpresa e orgoglio, non appena ha scoperto di aver vinto il premio ha dichiarato: «Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all’estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio».

