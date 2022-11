«Incontro tra Russia e Usa in corso ad Ankara». L’indiscrezione sui media di Mosca

Una delegazione russa ed una americana sarebbero impegnate in un incontro diretto oggi, lunedì 14 novembre, nella capitale turca Ankara. A rivelarlo, citando una fonte governativa di Mosca, è il giornale russo Kommersant. Raggiunto dall’indiscrezione, il Cremlino ha dichiarato di non volere «né confermare né smentire» la notizia. Secondo Kommersant, a far parte della delegazione moscovita sarebbe tra gli altri il capo dei servizi d’intelligence internazionali Sergei Naryshkin. A quasi nove mesi dall’inizio della guerra, lo scorso 24 febbraio, le parti continuano a escludere negoziati diretti per mettere fine alle ostilità, ma nelle ultime settimane si sono infittite le indiscrezioni su possibili pressioni americane sull’alleato di Kiev perché ammorbidisca la sua posizione e acconsenta – dopo essersi assicurata una serie di vittorie strategiche – a riaprire la via negoziale. Da parte americana, per il momento, nessun commento è giunto sulla notizia del presunto incontro ad Ankara.

Foto: EPA/JUSTIN LANE – L’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, a una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, lo scorso 11 marzo.

