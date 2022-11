Caso Castellino, il deputato Gallo chiude le polemiche: «Non ci sarà, con buona pace del garantismo e delle libertà costituzionali»

«Alle 14 nella sala stampa della Camera si parlerà di politica. E per evitare che l’attenzione generale si concentri sulla presenza di una sola persona, sollevando polemiche e polveroni mediatici, questa persona (Giuliano Castellino, ndr) non sarà in quella sala. Con buona pace del garantismo e delle libertà costituzionali». È l’annuncio del deputato messinese di Sud chiama Nord, Francesco Gallo, riferendosi alle polemiche che si sono innescate per l’annuncio della presenza dell’ex leader di Forza nuova Giuliano Castellino alla presentazione del nuovo movimento antiglobalista Italia libera. Gallo aveva prenotato la sala di Montecitorio per la conferenza stampa di presentazione del nuovo movimento in sieme all’avvocato Taormina. L’ex leader di Forza nuova è imputato per l’assalto alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre del 2021 a Roma. Taormina era presente alla manifestazione dei No Green pass che successivamente degenerò sino all’irruzione dei manifestanti nella sede della Cgil, ma disse di averla abbandonata prima dell’assalto. L’avvocato, inoltre, prese le difese di Castellino, Fiore, Aronica, Passaro e Testa, sostenendo che non fossero loro gli assalitori della sede del sindacato guidato da Maurizio Landini.

Nelle scorse ore il deputato Gallo ha spiegato di aver prenotato la sala per le conferenze stampa di Montecitorio «rispondendo alla preghiera del professor Taormina», sottolineando di «non aver fatto salti di gioia quando nella lista con una decina di partecipanti ho visto Castellino», ma di aver «rispettato l’impegno preso con Taormina, dando la possibilità di presentare il loro movimento». E il deputato messinese ha poi preso le distanze dalla presenza di Castellino, che lo scorso luglio ha abbandonato la leadership di Forza Nuova. Gallo ha poi specificato: «Taormina, che tra l’altro è l’avvocato di Castellino, mi ha mandato lo statuto di Italia libera, in cui si fa riferimento ai valori della non violenza e della pace. Sapevo che la presenza di Castellino avrebbe provocato polemiche. La mia storia politica e personale è estranea a quegli ambienti politici, ma non mi è sembrato il caso di porre condizioni per dare voce a questo movimento».

