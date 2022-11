Fratelli d’Italia cresce ancora, sale anche il Pd. La Lega in affanno: finisce dietro al Terzo polo. Il sondaggio Swg della settimana

Continua a crescere Fratelli d’Italia, mentre perdono consensi Lega e Forza Italia. Secondo quanto riportano le ultime proiezioni di Swg per La7, il partito della premier Giorgia Meloni registra infatti il +0,3% nei sondaggi rispetto alle stime della scorsa settimana, arrivando al 30,4% dei consensi. Scenario diverso per gli alleati di governo, Lega e Forza Italia, che registrano entrambi un trend negativo. Il partito di Matteo Salvini si posiziona al 7,6%, perdendo circa 0,5 punti percentuali rispetto all’8,1% delle ultime proiezioni, mentre quello forzista è in calo di 0,4 punti percentuali e raggiunge così il 6,4% contro il 6,8% precedente. Sul fronte del centrosinistra cresce leggermente il Pd che mostra un trend positivo di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 16,2%. Stessa situazione per Verdi e Sinistra italiana che passano dal 3,8% della scorsa settimana al 4% e per +Europa che arriva al 2,9% (+0,1%). In calo Azione – Italia Viva che dall’8% passa al 7,9%, ma si assesta comunque sopra il Carroccio. Leggera contrazione anche per il Movimento 5 stelle che arriva al 16,9% (-0,1%).

