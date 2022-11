Pisa, la star di TikTok 91enne «Nonna Giovanna» muore carbonizzata in casa

Era nota come Nonna Giovanna ed era una star di TikTok da oltre 800mila followers. La 91enne Giovanna Capobianco è stata trovata morta carbonizzata ieri sera, 23 novembre, nella propria casa di Navacchio, frazione di Cascina, nel Pisano. A dare l’allarme è stata la figlia che ha trovato la donna già morta attorno alle 20 di sera. Ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Il Messaggero riferisce che l’anziana è caduta dentro il caminetto acceso, forse per un colpo di sonno o un malore che gli avrebbero provocato la perdita dell’equilibrio. La donna era molto nota sul web perché ai tempi del lockdown da Covid il nipote aveva aperto un account TikTok in cui postava ironici siparietti con la nonna. Il nipote, Nicola Pazzi, 27 anni, è un aspirante comico che ha frequentato l’Accademia del comico a Milano. Avevano anche un profilo Facebook e sui social media avevano raggiunto la popolarità con i travestimenti della nonna e lo slang osco-cipriota. Pochi giorni fa è morta un’altra nonna famosa del web, nonna Rosetta di Casa Surace.

