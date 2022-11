No! Lionel Messi non ha chiesto a Zelensky e ai rifugiati ucraini di lasciare l’Europa

Circola una foto dove Lionel Messi tiene in mano un cartello rivolto a Zelensky. Secondo la narrazione diffusa sui social, all’apertura dei Mondiali di calcio in Qatar il campione argentino avrebbe diffuso un video dagli spogliatoi chiedendo allo stesso Zelensky e ai rifugiati ucraini di lasciare l’Europa. Si tratta di una falsa notizia, così come l’intero racconto, basterebbe notare lo stesso viso di Messi: troppo giovane!

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condivisa l’immagine e la narrazione anti ucraina:

ZELENSKY VATTENE Ieri, all’apertura dei Mondiali in Qatar, Messi ha espresso il suo pensiero sui rifugiati dall’Ucraina e direttamente sulle azioni di Zelensky: “Sono stanco di guardare questa guerra insensata! Zelensky, prendi la tua gente e vattene dall’Europa, sappiamo la verità!” Video con Messi negli spogliatoi pubblicato dal canale World Cup News 2022 | Qatar 2022

Un messi troppo giovane

Risulta molto strano che la foto sia stata scattata nel 2022. Poniamo il confronto con lo scatto pubblicato nell’account Instagram ufficiale in data 17 novembre 2022, poco prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Qatar. Attraverso il semplice confronto si comprende che l’immagine diffusa con il cartello contro Zelensky mostri un Messi troppo giovane.

La vera foto e il cartello per Luca

Nella fotografia, Lionel Messi tiene in mano un cartello con la scritta «Zelenski idi nahyi». Non troviamo alcun riscontro nei canali ufficiali del campione argentino, anche perché la foto è stata modificata. Ecco quella vera, pubblicata nel 2014 con la scritta «Fuerza Luca!!» a sostegno di un bambino malato di cancro di nome Luca Senatore.

La fonte del fake

Nei post social si sostiene che la vicenda sia stata riportata dal canale «World Cup News 2022 | Qatar 2022». Non risulta un canale con quel nome, tranne un gruppo privato in lingua russa:

Una volta approvata l’iscrizione, non riscontriamo la pubblicazione dell’immagine, probabilmente rimossa. Tuttavia, traducendo in russo parti del testo diffuso in italiano, è possibile rintracciare il post salvato nel sito russo TGStat.ru:

Ecco il post:

Вчера на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре Месси высказал, что думает про беженцев с украины и непосредственно о действиях Зеленского: “Я устал смотреть на эту бессмысленную войну! Зеленский, забирай своих людей и валите из евпропы, мы знаем правду!” Видео с Месси в раздевалке опубликовал канал Новости ЧМ 2022 | Qatar 2022

Conclusioni

In nessuno degli account social del campione argentino risultano messaggi rivolti a Zelensky e agli ucraini con quell’invito che rimanda alla narrazione filorussa condotta durante l’invasione in Ucraina. Non si trova alcun riscontro della vicenda, la quale sarebbe stata di dominio pubblico e messa in risalto dalle stesse autorità russe. L’immagine diffusa per sostenere la storia è un fotomontaggio.

