Guerra in Ucraina, Mosca: «Favorevoli alla mediazione del Vaticano ma Kiev la rende impossibile»

La Russia «accoglie con favore» la proposta del Vaticano di mediare tra Kiev e Mosca. Ad affermarlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo – inoltre – che «la posizione dell’Ucraina rende impossibile» questa mediazione. «Sappiamo – ha detto Peskov, citato dall’agenzia Interfax, rispondendo a una domanda sull’offerta di negoziazione da parte del Vaticano – che un certo numero di statisti e Paesi stranieri si dichiarano pronti a fornire il loro aiuto e, naturalmente, accogliamo con favore tale volontà politica. Ma nella situazione che abbiamo ora de facto e de jure da parte dell’Ucraina, tali interventi non possono essere richiesti». Papa Francesco in un’intervista a La Stampa di dieci giorni fa, aveva ribadito «di esser pronto a fare tutto il possibile per mediare e porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina». Dopo la dichiarazione del portavoce del Cremlino, la Santa Sede ha ribadito – in queste ore – la sua posizione sulla possibilità di una mediazione nel conflitto. «La posizione della Santa Sede è cercare la pace e cercare una comprensione tra le parti, la diplomazia della Santa Sede si sta muovendo in questa direzione e, ovviamente, è sempre disposta a mediare», ha detto il Pontefice in un’intervista alla rivista americana dei gesuiti America. «Ho anche pensato di fare un viaggio, ma ho preso la decisione: se viaggio, vado a Mosca e a Kiev, in entrambe, non solo in un posto». E poi: «Perché non nomino Putin? Perché non è necessario», ha sottolineato Papa Francesco.

Cremlino: «Non ci ritiriamo da Zaporizhzhia»

Nel frattempo, lo stesso Peskov ha smentito le notizie secondo cui le forze russe stavano progettando di lasciare la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. «Non ci ritiriamo dall’impianto», ha ribadito il portavoce del Cremlino. Alla sua dichiarazione gli fa eco quella dell’amministrazione russa della città occupata di Energodar, che ospita l’impianto più grande d’Europa e che ha sottolineato come la centrale «rimane sotto il controllo russo». L’annuncio segue le dichiarazioni di ieri – domenica, 27 novembre – del presidente della compagnia nucleare ucraina Energoatom, Petro Kotin alla tv nazionale secondo cui ci sarebbero segnali che le forze di Mosca potrebbero prepararsi a lasciare l’impianto occupato. «Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto informazioni che gli occupanti potrebbero presto abbandonare il sito», aveva detto Kotin.

