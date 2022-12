Macron incontra Biden e insiste: «Ancora possibile un negoziato di pace con Putin». Mosca: «Nessuna telefonata in programma» – Il video

Un negoziato di pace «è ancora possibile». È l’auspicio, ma anche una dichiarazione di intenti, del presidente francese Emmanuel Macron, in visita negli Stati Uniti, durante un’intervista alla Abc. Macron sa che non ci si possono fare troppe illusioni, Vladimir Putin ha commesso «un enorme errore» nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, ma la via diplomatica è ancora la soluzione più auspicabile per iniziare a risolvere la crisi. «Se avessi una risposta» sulla volontà di Putin negoziare, dice Macron, «ora sarei intorno al tavolo con lui». Le posizioni di Ucraina e Russia rimangono ancora molto distanti, e Parigi – attraverso il suo presidente – spiega da cosa non si può prescindere perché un accordo, qualora dovessero iniziare i negoziati, sia davvero efficace. «Una pace giusta non è una pace che può venire imposta agli ucraini», spiega Macron, «una pace giusta non è una pace che a medio o lungo termine non sarebbe accettata da una delle due parti». Poco dopo l’intervento del presidente francese, Mosca – attraverso il portavoce Dmitry Peskov – fa sapere che non è ancora in programma alcuna telefonata con Parigi al momento.

Macron contro gli Usa sui sussidi all’inflazione

Macron ha ribadito e sottolineato l’importanza fondamentale del rapporto privilegiato tra gli Stati Uniti e i paesi occidentali, ma non ha risparmiato le critiche al partner atlantico. «L’alleanza tra Francia e Stati Uniti è più forte di tutto», ha esordito il presidente francese, «ma con grande franchezza ho detto ai deputati americani che i sussidi Usa rischiano di spaccare l’Occidente». Macron ha infatti criticato il piano di Joe Biden per combattere l’inflazione. Pur condividendone gli obiettivi, Macron ha sottolineato come le misure varate dal Congresso avranno l’effetto di frammentare l’occidente e penalizzare le economie europee.

