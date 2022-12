Francia, cresce l’impopolarità di Macron: l’indice di fiducia crolla al 32% – Il sondaggio

Brutte notizie per il presidente francese. Emmanuel Macron diventa sempre più impopolare, stando ai dati degli ultimi sondaggi. L‘indice di fiducia nei suoi confronti scende al 32%, in calo di tre punti percentuali sono in un mese. A segnalarlo è il barometro Kantar, citato da Le Figaro. Tra i simpatizzanti del partito politico I Repubblicani (LR) solo il 26% ha fiducia nel presidente attuale. Un dato che crolla di 21 punti percentuali. E il 72% non si fida di lui, registrando su questo fronte un aumento di 22 punti. A pesare su questi dati è il recente scontro tra Francia e Stati membri, Italia in testa, in merito all’accoglienza e alla ricollocazione dei migranti che arrivano nel Mar Mediterraneo. Le prime settimane di novembre hanno visto, infatti, lo scoppio della crisi migranti dopo che la nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranée, vedendosi rifiutare la richiesta di approdo in un porto italiano, ha virato verso Tolone, in Francia, per far sbarcare le 230 persone soccorse nel Mediterraneo. Ma la reazione del governo francese è stata quella di fare un passo indietro sul fronte dei ricollocamenti dei migranti già presenti sul territorio italiano.

Due leggi a rischio

Se tra le cause della crescente impopolarità di Macron c’è anche la questione immigrazione, tra le conseguenze ci sono due leggi a rischio. Questi dati complicano la situazione a chi sperava di poter contare sull’appoggio dei deputati eletti sulla riforma delle pensioni e sul ddl sull’immigrazione pensati dal governo. Intanto, tra le fila della destra entra nella top10 del barometro il politico, deputato e presidente della regione Hauts-de-France, Xavier Bertrand, al primo posto tra i simpatizzanti di LR. E, come segnala la stampa francese, la scelta del candidato presidenziale tra I Repubblicani è tutt’altro che scontata.

