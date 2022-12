Milano, incidente durante i festeggiamenti dei tifosi del Marocco: giovane accoltellato, portato via in ambulanza

Durante festeggiamenti dei tifosi del Marocco, dopo che la squadra è riuscita a conquistare l’accesso alle semifinali dei Mondiali in Qatar sconfiggendo il Portogallo, c’è stato un incidente in centro a Milano. Lo riporta Repubblica Milano: un’ambulanza avrebbe portato via in codice rosso un ragazzo insanguinato da corso Buenos Aires, dove si erano radunati circa 5mila tifosi. Il giovane avrebbe ricevuto una coltellata, probabilmente alla gola. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe intromesso in una lite tra altri due uomini che stavano discutendo, nel tentativo di separarli, all’angolo tra viale Tunisia e corso Buenos Aires. L’aggressore sarebbe poi scappato e ora i carabinieri stanno indagando per capire la dinamica dell’accaduto. La festa che continua nelle principali strade del capoluogo meneghino ha causato qualche ulteriore disordine, con lancio di oggetti verso un agente che è rimasto contuso. Un ragazzo avrebbe iniziato ad aggirarsi inoltre con un estintore in mano, che gli è stato tolto in tempo. Ma nelle strade i festeggiamenti continuano, con i tifosi che intonano cori, sventolano bandiere, accendono petardi e fuochi d’artificio.

