Qatar 2022, morto un altro giornalista impegnato nel racconto dei Mondiali

Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid al-Misslam, deceduto sabato. Ignote al momento le cause

Un altro giornalista impegnato nel racconto dei Mondiali di calcio in Qatar è morto nelle scorse ore. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid al-Misslam. Lo ha annunciato il network stesso sui suoi canali social, senza specificare le cause del decesso. «I canali Al-Kass piangono la morte di Khaled Al-Musallam», si legge in un tweet dell’emittente. Al-Misslam, cittadino qatariota, sarebbe deceduto improvvisamente sabato 10 dicembre mentre copriva la Coppa del Mondo, secondo quanto riferisce il portale Gulf Times. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia del decesso a Doha del giornalista americano Grant Wahal, volto del canale CBS Sports, mentre copriva la sfida dei quarti di finale Olanda-Argentina.

قنوات الكاس تنعي وفاة خالد المسلم المصور بإدارة الإبداع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/OC3yo7o5lG

— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

Continua a leggere su Open

Leggi anche: