Qatar 2022, i tifosi del Marocco ripuliscono la piazza a La Spezia dopo la festa per la vittoria contro il Portogallo – La foto

Dopo i festeggiamenti per celebrare la storica vittoria del Marocco contro il Portogallo durante i quarti di finale dei Mondiali di calcio in Qatar, i tifosi della nazionale africana si sono radunati in piazza Garibaldi alla Spezia per ripulire la zona del centro storico. Al termine dei festeggiamenti di sabato 10 dicembre, con fuochi d’artificio, canti e balli per le strade della cittadina ligure, i tifosi marocchini si sono armati di scope e sacchetti e hanno raccolto bottiglie, cartacce, giochi pirotecnici utilizzati e ripulito la fontana al centro della piazza. Un atteggiamento che a molti ha ricordato quelli dei tifosi giapponesi che sono soliti pulire gli spalti su cui hanno assistito alle partite prima di lasciare lo stadio. Lo stesso senso civico era stato dimostrato anche dai giocatori della nazionale giapponese che durante gli ottavi di finale contro la Croazia hanno pulito tutto lo spogliatoio, raccogliendo l’immondizia, mettendo in ordine le bottigliette d’acqua non utilizzate, oltre a ripiegare e impilare tutti gli asciugamani offerti dall’organizzazione, e le pettorine utilizzate in fase di riscaldamento.

Foto copertina: CITTÀ DELLA SPEZIA | I tifosi marocchini ripuliscono la città dopo i festeggiamenti

