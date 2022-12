Il Marocco è in semifinale, la festa nelle piazze: da Milano a Parigi petardi e fuochi d’artificio – Le foto e i video

Una gioia incontenibile attraversa le piazze italiane, da Milano a Napoli, invase dai tifosi del Marocco che hanno molto da festeggiare. La loro nazionale, dopo aver eliminato a sorpresa la Spagna, si sbarazzano anche del Portogallo e di Cristiano Ronaldo, approdando alle semifinali dei Mondiali in Qatar, in attesa di scoprire chi sarà la loro avversaria tra Francia e Inghilterra. In numerose città si sono viste le stesse scene: decine e decine di persone scese in strada con bandiere rosse e verdi, fumogeni, petardi e fuochi d’artificio. A Torino I festeggiamenti sono iniziati in piazza Foroni, nel quartiere di Barriera di Milano, nella zona nord della città. Dopo il fischio finale è iniziata la discesa in strada della gente, soprattutto in corso Giulio Cesare, come già accaduto per le qualificazioni agli ottavi e ai quarti. Si tratta infatti di uno dei quartieri dove la presenza di persone della comunità magrebina è più elevata. A Milano sono migliaia le persone che hanno invaso corso Buenos Aires, in zona Porta Venezia, così come era avvenuto dopo la vittoria agli Ottavi di finale. Il traffico è stato deviato mentre continuano ad arrivare tifosi, tra canti e balli. Festeggiamenti anche a Bologna, in piazza Maggiore, dove la gioia è incontenibile e sono stati sparati fuochi d’artificio.

Foto Ansa: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Tifosi del Marocco festeggiano la vittoria sugli Champs Elysees, a Parigi