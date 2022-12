Roma, saluto romano degli ex studenti al liceo De Merode. Il direttore: «Indignati, stigmatizziamo il gesto»

Tredici braccia tese nel cortile interno del loro vecchio liceo. Così alcuni ex studenti dell’istituto privato cattolico De Merode hanno deciso di farsi immortalare, mentre facevano il saluto romano a favore di fotocamera. L’immagine, come racconta Repubblica, è stata scattata l’8 dicembre scorso, nel giorno della festa dell’Immacolata, quando l’istituto invita i suoi ex studenti alla messa del mattino, e poi li accompagna verso piazza di Spagna per assistere alla venerazione del Papa per la madonnina. «Il San Giuseppe De Merode stigmatizza con indignazione la foto dei ragazzi, che non sono più suoi alunni, e si dissocia completamente dall’ideologia fascista», ha comunicato in una nota il direttore frère Alessandro Cacciotti, «l’Istituto è House of Life e un suo Direttore ha inscritto il suo nome tra i Giusti delle Nazioni. Diffida gli autori di questo gravissimo gesto, affinché rimuovano immediatamente la foto e si riserva eventuali azioni legali». L’imbarazzo del Collegio infatti è tanto maggiore quanto l’istituto il 14 febbraio del 2017 è stato insignito dalla fondazione ebraica International Raul Wallenberg con una targa commemorativa e di riconoscimento come Casa di vita, per ringraziare l’allora direttore Sigismondo Ugo Barbano che durante la Seconda guerra mondiale salvò 40 ebrei perseguitati dai nazisti.

