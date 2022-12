Cristina D’Avena alla festa di Fratelli d’Italia? La scelta non piace ai fan e Twitter si scatena

Sarà Cristina D’Avena una degli ospiti speciali i festeggiamenti per i 10 anni di Fratelli d’Italia, celebrati a Roma dal 15 al 18 dicembre. «Cristina ha una forte simpatia per lei», ha dichiarato la sorella Clarissa D’Avena, sorella e manager della cantante. E, poco tempo fa, la cantante aveva raccontato: «Ho visto, anni fa, un video in cui Meloni cantava Memole. Ho saputo che mi segue: una volta eravamo a una trasmissione e lei si entusiasmò quando le dissero che nel blocco seguente sarei arrivata io. Con lei canterei volentieri, magari Mila e Shiro o Memole, appunto». La coppia, però, probabilmente non avrà modo di incontrarsi sul palco. Secondo quanto riporta Il Foglio, il concerto è attesto tra domani e venerdì, ma la premier sarà ancora a Bruxelles per impegni europei. Una scelta, quella della cantante, che non è piaciuta a molti fan. Spesso etichettata come «icona gay»,

La polemica su Twitter e la delusione della comunità Lgbt+

D’Avena ora è sotto attacco da molti fan, soprattutto su Twitter. «Prima Lorella Cuccarini, poi Heather Parisi. Ora Cristina D’Avena. Uno ad uno crollano tutti i miei miti da bambina», cinguetta un utente. «Cristina D’Avena che va a cantare alla festa di Fratelli d’Italia è l’ennesima prova della totale incapacità del gay italiano di scegliersi icone dignitose del ruolo», ironizza un altro. E un altro ancora: «Pure Cristina D’Avena. Incredibile come tutti sono paladini della comunità LGBTQ+ poi supportano partiti che ci metterebbero in croce».

Come sarà organizzato l’evento

Tra le figure del governo spiccano i nomi del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello delle Infrastrutture, Matteo Salvini. In apertura alla festa ci sarà anche il vignettista Osho per quella che Fdi ha definito una serata di «svago». il responsabile organizzativo del partito Giovanni Donzelli ha infatti annunciato che non si tratta di «un momento di confronto con gli altri, quello lo rimandiamo ad Atreju. Abbiamo deciso di parlare poco di noi, del partito. Vogliamo festeggiare parlando degli italiani. Sono solo i primi dieci anni e poi proseguiremo per i prossimi decenni». Il responsabile ha, inoltre, spiegato che la piazza sarà divisa in due: una parte sarà dedicata a un mercatino solidale natalizio, un presepe vivente e a spazi per bambini, l’altra parte vedrà una tensostruttura per i dibattiti dei politici, alla quale «prenderà parte tutto il governo e tutta la maggioranza di centrodestra». Meloni giungerà ai festeggiamenti romani sabato.

